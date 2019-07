"Aspettando il Festival di Castrocaro", il nuovo ospite di "Incontri al Tramonto" sarà Paola Perego

E' Paola Perego il prossimo ospite di "Incontri al Tramonto", il ciclo di appuntamenti con i grandi personaggi del mondo della televisione, del giornalismo, della politica e dello sport che precede la 62esima edizione del Festival di Castrocaro. Giovedì sarà ospite Paola Perego. Intervistata dal giornalista e scrittore Giovanni Terzi, si racconterà al pubblico romagnolo parlando di una carriera che la vede protagonista ininterrottamente dalla metà degli anni Ottanta. L'appuntamento si terrà alle 20.45, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (info al numero di telefono 0543-769631 o sui siti www.visitcastrocaro.it e www.festivaldicastrocaro.tv).

Gli “Incontri al Tramonto”, in programma fino al 29 agosto e disponibili su TimVision, la tv on demand di Tim, ha già visto come ospiti Eleonora Daniele, Rita Dalla Chiesa e Barbara Palombelli e Matteo Renzi. Martedì 3 settembre invece sarà trasmessa in diretta su Rai2 e in contemporanea su Radio2, la finale della 62esima edizione del Festival di Castrocaro (organizzata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole) condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino con Simona Ventura che presiederà la giuria.