"Incontri al Tramonto" si avvicina al gran finale: Paolo Bonolis si racconterà da "Bim Bum Bam" al Festival di Sanremo

Si terrà venerdì, nell’ambito degli "Incontri al Tramonto", un nuovo appuntamento con "Aspettando il Festival di Castrocaro". Ospite, uno tra i conduttori più amati e seguiti della televisione italiana: Paolo Bonolis. Dalle ore 20.45 all’interno del Padiglione delle Feste di Castrocaro con ingresso gratuito, si racconterà allo scrittore e giornalista Giovanni Terzi. Un nome, una garanzia quello di Bonolis. Dagli anni ’80 a oggi, dai tempi di “Bim Bum Bam”, il presentatore romano è rimasto sempre in auge, divenendo uno dei pilastri del piccolo schermo. Nel corso dell’incontro parlerà di una carriera, la sua, costellata di tanti “boom” che lo hanno portato a essere tra gli artisti più premiati. Ha portato al successo decine di trasmissioni televisive, come "I Cervelloni", "Tira & Molla", "Beato tra le donne", "Ciao Darwin", "Chi ha incastrato Peter Pan", "Affari tuoi" e "Il senso della vita". Al suo attivo ha anche due Festival di Sanremo.

Martedì 3 settembre invece sarà trasmessa in diretta su Rai2 e in contemporanea su Radio2, la Finale della 62° Edizione del Festival di Castrocaro (organizzata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole) condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino con Simona Ventura che presiederà la giuria. Info al numero di telefono 0543-769631 o sui siti www.visitcastrocaro.it e www.festivaldicastrocaro.tv. Gli “Incontri al Tramonto”, in programma fino al 1 settembre e disponibili su TimVision, la tv on demand di Tim, vedono ospiti grandi personaggi del mondo della televisione, del giornalismo, della politica e dello sport che per l’occasione si racconteranno a tutto tondo e saranno pronti a svelare alcuni retroscena legati alle proprie carriere. Eleonora Daniele, Rita Dalla Chiesa, Barbara Palombelli, Lucio Presta, Adriano Panatta e Gessica Notaro hanno già fatto capolino nelle settimane scorse all’interno del Padiglione delle Feste.