Paolo Cevoli fa ridere con le “Lezioni di marketing romagnolo”

Sabato 4 aprile ore 21 e domenica 5 aprile ore 17, al nuovo teatro parrocchiale di Vecchiazzano, inaugurato ad aprile dello scorso anno, va in scena il popolare comico Paolo Cevoli con lo spettacolo “Lezioni di marketing romagnolo”.

Una grande occasione per i forlivesi e non solo, di rivedere o di vedere per la prima volta questo straordinario comico di casa nostra, che con tanta ironia ha portato alla ribalda “il romagnolo” con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, rivisti con la satira che solo un personaggio come lui poteva fare.

Dal palco di Zelig nel 2001 ad oggi, questo tranquillo signore di Riccione fa divertire parlando anche di cose serie ma senza prendersi troppo sul serio.



Costo biglietto: 22 euro.