Paolo Cortesi svela "Il miracolo delle Madonna del Fuoco"

Lunedì 27 gennaio, alle 17.00, presso il Caffè del Teatro in corso Diaz 44 a Forlì, viene presentato il saggio dal titolo "Fiamme meravigliose. Il miracolo delle Madonna del Fuoco come non è mai stato raccontato" di Paolo Cortesi.

Insieme all'autore interverrà Gabriele Zelli.

Nella notte del 4 febbraio 1428 avviene il più celebre miracolo forlivese: un'immagine della Madonna rimane intatta in mezzo alle fiamme che divorano l'edificio in cui era affissa. L'ammirazione si impadronisce del prodigio, che oggi è popolarmente conosciuto secondo la versione leggendaria. Ma esaminando l'evento con l'atteggiamento e gli strumenti dello storico, si scoprono dettagli ignorati, stranezze evidenti, eloquenti coincidenze, finalità terrene.

Il saggio di Paolo Cortesi ricerca e ricompone i frammenti di un puzzle storico e scrive non solo una pagina del tutto inedita della storia forlivese, ma anche un esempio di indagine storiografica su un materiale così evanescente ed affascinante come sono i miracoli.

Si tratta di un saggio che, partendo dallo specifico caso forlivese, esamina le condizioni socio-culturali della Romagna pontificia fra XV e XVIII secolo ed è uno sguardo razionale, ma non irriverente, su un tipico miracolo quattrocentesco.



Ingresso libero.