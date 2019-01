Paolo Rossi e il varietà onirico del "re anarchico" di Molière

Paolo Rossi, il più imprevedibile e incisivo degli attori comici italiani, giunge a Forlì non solo nella veste di autore, ma anche di regista e interprete, con la quinta tappa del viaggio attorno al pianeta Molière, con Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles (Quinta stagione) che andrà in scena al Teatro Diego Fabbri di Forlì, per la rassegna “Moderno”, giovedì 24 gennaio alle ore 21.

Lo spettacolo racconta la straordinaria visione teatrale di un autore-attore, maestro dell’improvvisazione, sempre in bilico tra il dentro e il fuori scena, tra il personaggio, l’attore e la persona. Paolo Rossi, capocomico per eccellenza, dirige una straordinaria compagnia di attori e musicisti che agiranno con grande professionalità, grazie a un’improvvisazione rigorosa, rendendo lo spettacolo nuovo ogni sera.

Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles è il racconto di un sogno, attraverso cui la compagnia arriva finalmente a destinazione, è un varietà onirico di diversi numeri e di diversi livelli di espressioni artistiche, che spaziano dalla prosa alla musica.

Ancora una volta si incrociano con le visioni del tempo presente la storia del conflitto tra il potere e i fuorilegge, intesi come coloro che vivono ai margini della strada e non hanno voce, il bilico tra la scena e la vita, tra il teatro e il potere. Uno spettacolo di teatro, sogno, speranza, parola, musica e… risate.

Biglietti: da 14 a 23 €

Prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0543 26355): martedì – sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 presso la Biglietteria diurna del Teatro Fabbri (Via Dall’Aste).

Nel giorno di spettacolo la Biglietteria di Corso Diaz aprirà alle ore 20.