Paracadutisti, bersaglieri e opere d'arte per i 75 anni della Liberazione

Tutto è pronto per festeggiare il 75esimo anniversario della Liberazione di Forlì. Tra mostre, cerimonie e presentazioni, la città si accinge a ricordare questo storico avvenimento.

Il calendario di incontri si apre venerdì 8 novembre alle ore 20.30, presso la Sala Don Bosco, in via Ridolfi 29, (aal quale seguirà la data di mercoledì 13 novembre ore 20.30, al Teatro parrocchiale SS. Pietro e Paolo) con la presentazione del libro: “1944: il passaggio del fronte. Dai diari e dalle memorie dei parroci di Barisano, Malmissole, Poggio, Roncadello, San Giorgio”.

Vengono anche presentati la relativa mostra fotografica e il film-documentario: “1944: il passaggio del fronte. Noi c’eravamo”, a cura di Fabio Blaco.

Intervengono per l'occasione: l'assessore alla Cultura Valerio Melandri, Sara Conficconi, coordinatrice del

Comitato di Quartiere di Barisano, don Antonino Nicotra, lo storico Mario Proli, il regista e fotoreporter Fabio Blaco.

Coordina l’incontro Gabriele Zelli.

Sabato 9 novembre si celebra in grande la giornata della Liberazione. Alle 9.30, al Sacrario ai Caduti (Corso Diaz angolo Via sant’Antonio Vecchio) l'inaugurazione della mostra “1944 - La battaglia di Forlì” alla presenza dei curatori. Interverrà il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

Ore 10.00, si tiene la Sfilata cerimoniale in Piazzale della Vittoria. Una compagnia del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste sfilerà da piazzale della Vittoria, percorrendo corso della Repubblica sino ad arrivare in piazza Saffi.

La sfilata sarà aperta dalla la Fanfara del 11° Reggimento Bersaglieri della Brigata Pozzuoli del Friuli ed un Plotone in uniformi storiche.

Ore 10.30, in Piazza Saffi la Cerimonia istituzionale in ricordo del 75° anniversario della Liberazione della Città. Deposizione di corone al Sacrario ai Caduti per la Libertà nel Chiostro di San Mercuriale e ai lampioni dei martiri in Piazza Saffi. La compagnia del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste renderà gli onori.

Nel corso della cerimonia verrà eseguito il lancio del tricolore portato dai paracadutisti atleti del R.A.S. della Brigata Folgore.

Al termine della cerimonia militare seguiranno gli interventi di Gian Luca Zattini, Sindaco di Forlì, Carlo Lamanna, Comandante Divisione Vittorio Veneto.

Saranno ospiti gli Addetti Militari delle nazioni alleate che contribuirono alla Liberazione di Forlì nel 1944.

A partire dalla mattina in Piazza Saffi verrà allestita esposizione di mezzi storici e moderni, con sfilamento per le vie dalle ore 9.30 da Piazzale della Vittoria, lungo Corso della Repubblica sino a Piazza Saffi.

Per l’occasione sarà esposto in Piazza Saffi in via straordinaria un Texan North American T6, aereo storico dell’Aeronautica Militare, restaurato dal 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli Mobile di Forlì.

Alle 15.00 in Piazza Saffi si svolge il concerto per la Liberazione della Banda Città di Forlì. Dirige il Maestro Roberta Fabbri.

In caso di maltempo il concerto si terrà nel Salone Comunale.