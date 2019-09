“Pomeriggio con Fido”, al parco per conoscere e amare gli amici a quattro zampe

Un pomeriggio dedicato al miglior amico dell’uomo per antonomasia. Domenica 22 settembre a partire dalle 15, all’interno del parco di via Dragoni, l’associazione gruppo volontari canile di Forlì organizza “Pomeriggio con Fido”.

Si tratta di un’iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini al rispetto dei nostri amici a quattro zampe ed incentivare le adozioni dei cani presenti in canile. Una giornata dedicata a tutti i cittadini, senza distinzione d’età, ma accomunati dal medesimo amore per i quattro zampe. Obiettivo della manifestazione è diffondere i temi di sensibilizzazione al rispetto degli animali e, in particolare, promuovere il corretto rapporto uomo-animale, sensibilizzare rispetto l’adozione dei cani del canile.

La giornata inizia alle 15 con un laboratorio dedicato ai bambini in cui, divertendosi, si impara qual è la maniera corretta di approcciarsi a Fido e come, dunque, relazionarsi con i quattro zampe per instaurare un rapporto piacevole per entrambi. Alle 16, l’associazione gruppo volontari canile di Forlì - impegnata non solo all’interno della struttura comunale di via Bassetta 16/e, ma anche sul territorio per aiutare in caso ci siano cani in situazione di difficoltà, presenta l’operato della propria realtà. Attraverso delle foto, inoltre, fa conoscere i cani attualmente presenti in canile in cerca di famiglia. Al termine dell’incontro, ci si ferma a gustare un aperitivo preparato da Piada 52. Parte dell’incasso della giornata è devoluto all’associazione per finanziare i progetti in favore degli animali. Per motivi organizzativi, è richiesta la prenotazione entro mercoledì 18 telefonando o mandando un messaggio al 349 5259097.