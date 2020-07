"Parole e Note in Città", parte il laboratorio creativo per band e artisti

Prende il via a partire dal 20 luglio e fino all'11 agosto Parole e Note in Città, il laboratorio creativo tra musica e teatro della durata di 3 settimane rivolto a ragazze/i dai 14 ai 18 anni, per l'allestimento di un evento finale musicale/teatrale.

I partecipanti “costruiranno” una performance musicale e letteraria che presenteranno alla città: un vero e proprio evento estivo, durante il quale potranno esprimersi suonando propri brani musicali, anche originali, intercalati da letture interpretate dedicate al viaggio, alla tradizione e alla condivisione.

Oltre all'aspetto musicale e recitativo, ci si potrà cimentare nelle dinamiche di organizzazione e gestione eventi (comunicazione, promozione,divulgazione di un evento) attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Un percorso che vuole valorizzare e promuovere la creatività giovanile, dal punto di vista musicale, teatrale ed organizzativo; un percorso originale che grazie ad un team di esperti vuole essere un momento di incontro, di scambio di idee, spinti dalla voglia non solo di stare insieme, ma anche di esprimersi con gli altri e per gli altri, in un divertente e accattivante gioco di squadra.

Possono partecipare band musicali già esistenti, giovani musicisti, ma anche chi desidera approcciarsi al mondo della musica, del teatro e della comunicazione. I ragazzi saranno accompagnati e guidati in questo percorso da Daniela Piccari, Andrea Alessi, Roberto Costa, Elisa Ridolfi, Vince Vallicelli, Antonio Gramentieri, Andrea Benzoni e Luca Rani. Il laboratorio si svolgerà negli spazi della “Fabbrica delle Candele” e dell'Istituto “A. Masini”.

La partecipazione è gratuita. Per iscrizioni o informazioni: Centro Diego Fabbri - info@centrodiegofabbri.it - 0543 30244 - 328 2435950 - www.centrodiegofabbri.it