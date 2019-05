"Parole in pentola", cena a Forlì con lo scrittore Vanni Santoni

Si conclude venerdì 24 maggio alle 20.30 presso il ristorante La Granadilla in via Regnoli a Forlì, la prima stagione di Parole in pentola, ciclo di appuntamenti letterari e gastronomici organizzati dall’agenzia Archimedia in collaborazione con lo staff del ristorante, il supporto dell’azienda Poderi dal Nespoli con le proposte dei vini, e l’Associazione Alive Aps. Protagonista dell’ultimo incontro sarà Vanni Santoni, scrittore ed editor tra i più influenti della sua generazione. Presenterà il nuovo romanzo “I fratelli Michelangelo” (Mondadori), nel quale l’autore toscano costruisce un'epica familiare contemporanea degna del Wes Anderson dei Tenenbaum e del Franzen delle Correzioni.

“Un’opera ambiziosa e, per molti versi, dinamitarda” Fulvio Paloscia, La Repubblica

Come sempre la formula dell’evento prevede un menù ideato per la serata a 20 euro, acqua e vino compresi. Sarà presente il banco per la vendita dei libri. Prenotazioni al numero 371-3732848 oppure 0543-1771113. Libri in vendita durante la serata.