Parte il corso "Fumetto & Scuola"

Martedì 21 gennaio, alle ore 14.30 prende avvio il Corso di Fumetto intitolato "Fumetto & Scuola" che quest’anno animerà con la partecipazione di grandi fumettisti la Scuola Zangheri, attività rivolta agli studenti delle medie inferiori del territorio per essere accompagnati, da professionisti ed esperti, nell'interessante mondo del fumetto.

Un Corso con occasione unica, essendo gratuito e con docenti di grande calibro fumettistico, autori della Nona Arte come Davide Fabbri, Guglielmo Signora, Onofrio Catacchio, Marco Verni e Maurizio Geminiani, un invito per conoscere e vedere dal vivo come si realizza un fumetto. Promosso dalla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", il Plesso Zangheri e l'Associazione Genitori Zangheri, con il sostegno e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di cui agli Artt. 72 e 73 del D.LGS N. 117/2017, Anno 2019), il Corso è un innovativo Laboratorio di "Fumetto & Scuola", un connubio interessante e divertente dedicato a tutti i ragazzi desiderosi di conoscere il mondo fumetto per comprendere come Scuola & Fumetto possono anche "andare a braccetto". Si parte con un incontro di definizione rivolto alla comprensione del medium fumettistico e, ovviamente, fumetti in omaggio agli iscritti.



La presenza di grandi ed affermati autori, professionisti di fama nazionale e mondiale che, sommati alla competenza e professionalità dello Staff Fumettoteca, accompagneranno gli alunni all'esplorazione del territorio di letteratura disegnata, è parte del contesto di questa particolare proposta. L’originale Corso di "Fumetto & Scuola" è proposto per esplorare due distinti aspetti: quello della Letteratura Disegnata, il fumetto, e quello della vita scolastica che, sommati, possono donare validi prodotti, come ne è esempio i tantissimi fumetti dedicati al mondo scolastico: da Linus a Mafalda, da Paperotto a Calvin & Hobbes, e moltissimi altri divertenti personaggi. Docenti degli incontri autori ed esperti del settore fumettistico di grande fama per la prima volta porranno le proprie competenze ed esperienze a servizio dei giovani studenti con un percorso specifico per stimolare interessi e passioni, collegando l'arte e la cultura alla formazione ed allo sviluppo di nuovi percorsi. I giovani corsisti, per mezzo degli incontri, improntati alla conoscenza e comprensione dei codici fumettistici, realizzeranno un proprio personaggio fumettistico con relativa storia a fumetti.