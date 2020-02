Parte la ciaspolata sul monte Falterona

Domenica 9 febbraio si parte per una Ciaspolata sul monte Falterona.

Punto d'incontro alle ore 6.30 all'Hotel Cavallino (in via Emilia a Faenza) oppure alle 8,30 all'Hotel Scoiattolo di Campigna per raggiungere Fangacci e godersi uno scorcio di foreste casentinesi imbiancate dalla neve.

Un'escursione con le ciaspole ad anello che termina intorno alle 14.30. La lunghezza è di circa 8 km con 400 m di dislivello.

Si segnala di portare con sè pranzo e merende al sacco, un termos con qualcosa di caldo da bere e di coprire bene mani, piedi e testa.

Il compenso per la guida è di 15 euro e di 10 euro per eventuale noleggio ciaspole.