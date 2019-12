Parte "Natale con l’arte" e i negozi chiusi si illuminano con le opere artistiche

L’associazione Ics Fectori Art colpisce ancora con eventi e iniziative a Modigliana: sabato 14 dicembre alle ore 16,30 si inaugura la 4^ edizione della mostra “Natale con l’Arte” a Modigliana, nella sala Bernabei in piazza Matteotti, 5.

"Sarà una mostra molto partecipata - dice Idilio Galeotti il presidente dell’associazione artistica, - all’inaugurazione di sabato prossimo, saranno presenti oltre alle autorità locali, anche la sig.ra Anna Maria Bastia Presidente U.C.A.I di Bologna Unione Cattolici Artisti Italiani".

Presenti all'iniziativa molti artisti, provenienti anche da oltre Regione, "sono certo, - continua Galeotti - dai nomi che mi hanno confermato la loro presenza, che anche il livello qualitativo delle opere, sarà pregevole.

Inoltre dal 7 dicembre e per tutte le feste si svolge “Modigliana si illumina con l’Arte”. L'iniziativa prevede che i negozi attualmente chiusi per cessazione di attività vengano riaperti e illuminati in questo periodo, mettendo all’interno opere di artisti locali fra cui Idilio Galeotti, Giorgio Cavina, Antonella Ciccarella Romero, Davide Quercioli, Antonello Cavina e Massimo Sangiorgi.

"Credo - dice Galeotti - sia un’iniziativa di grande impatto sociale, in quanto ridare luce a questi locali è come farli rivivere. È inoltre bello per i cittadini e per i turisti che verranno a Modigliana, i quali troveranno un Paese illuminato e con la voglia di reagire alla crisi e riportare a Modigliana il bello, con la luce dell’arte.

Inoltre conclude Galeotti abbiamo contribuito ad organizzare nella chiesa di San Bernardo una mostra sulla natività, nella quale sono presenti nove opere di pittura e scultura visitata tra l’atro nei giorni scorsi dal Vescovo Mario Toso. Per queste iniziative abbiamo creato una piantina, nella quale i visitatori, potranno percorrere agevolmente il percorso dell’arte".