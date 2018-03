Partendo da Forlì attraversando il Mediterraneo: incontri in biblioteca

Venerdì 16 marzo 2018, alle ore 16.30, avrà inizio la rassegna "Partendo da Forlì attraversando il Mediterraneo", presso la Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi”, con la collaborazione del Centro Culturale "L'Ortica". In occasione del primo appuntamento verrà presentato dall'autore Saverio Simeone il libro "Gli animali nella poesia di Pascoli", con la partecipazione di Davide Argnani.

Il libro di Saverio Simeone, proponendoci un'accurata indagine sulla presenze animali nella poesia pascoliana in lingua e in latino, ci permette un viaggio straordinario attraverso l'intera produzione di uno dei grandi poeti dell'Europa contemporanea: un viaggio colmo di suggestioni, di musica, di incanti della natura, di creature dell'aria, della terra e dell'acqua. Ricorda l'autore che "il vocabolario zoologico pascoliano appare ampio e di gran lunga più articolato di quello del lessico poetico italiano. Simeone propone una rilettura affascinante della poesia pascoliana.

I prossimi appuntamenti saranno:

- Giovedì 22 marzo 2018, ore 16.30, “Gli artigli dell'aquila” di Massimo Martinelli; Anabela Ferreira dialogherà con l'autore.

- Giovedì 5 aprile 2018, ore 16.30, “Sotto il segno del granchio” di Giuliano Vitali; Claudio Casadio dialogherà con l'autore.

- Giovedì 12 aprile 2018, ore 16.30, “Il grande Iran” di Giuseppe Acconcia; dialogherà con l'autore Luca Cenacchi.

- Giovedì 26 aprile 2018, ore 16.30, “La vita non è una fossa comune” di Gassid Mohammed Hossein Hoseini; Gian Franco Fabbri dialogherà con l'autore e Luca Cenacchi coordinerà.

- Giovedì 31 maggio 2018, ore 16.30, “Leila della tempesta” di Ignazio De Francesco, Giancarlo Sissa dialogherà con l’autore e Luna Cenacchi coordinerà.