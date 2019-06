Una passeggiata all'Acquacheta ripulendo il sentiero

I ragazzi di San Benedetto in Alpe, insieme alla Proloco e al Centro Visita del Parco Nazionale delle foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, organizzano una passeggiata per ripulire il sentiero che conduce alla Cascata dell'Acquacheta il 23/06/19.

La partenza è fissata alle ore 9.00 presso la piazza XV Aprile di San Benedetto in Alpe, con pranzo al sacco presso la piana dei Romiti.

E' possibile, per chi vuole, percorrere il sentiero 409 oltre al sentiero 407.

I sacchi per raccogliere i rifiuti verranno forniti, mentre i guanti, pranzo e acqua sono da portare da casa.

Per informazioni, proloco-sanbenedetto@libero.it, cv.sanbenedetto@parcoforestecasentinesi.it e 3801893794.