Passeggiata, buffet e concerto per ricordare don Dario Ciani

Come ogni anno, domenica 26 luglio, viene organizzato nella Chiesa di Sadurano un evento in memoria di don Dario Ciani.

Il ricordo di don Dario Ciani, a cinque anni dalla sua scomparsa, è più vivo che mai, non solo per le persone che hanno percorso tratti di strada con lui, ma anche per l’intera comunità forlivese, che da sempre riconosce nell’insegnamento del sacerdote, in termini di solidarietà e di condivisione verso le persone più fragili, un punto di riferimento costante – e in certi casi anche scomodo – per progettare politiche sociali, che offrano una possibilità di riscatto a chi vive ai margini della società.

Il programma della serata

Ore 18,00 - Santa Messa in suffragio di don Dario, concelebrata e presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza.

Ore 19,00 - Breve passeggiata da Sadurano verso il Monte della Birra, un tratto del Sentiero di don Dario, che fa parte del progetto di ampliamento di tale tracciato, al fine di collegarlo all'Eremo di Montepaolo. Crocevia di due importanti Cammini, quello di S. Antonio e quello di Assisi (o di S. Francesco). L'escursione sarà guidata da Gabriele Zelli.

Ore 20,30 - Buffet offerto ai presenti

Ore 21,00 - Nell'Anfiteatro all'aperto di Sadurano il concerto del Forlì Saxophone Quartet (nella foto), gruppo musicale composto da Lorenzo Briganti (sax soprano e contralto), Lorenzo Manzato (sax contralto), Sara Mancini (sax tenore) e Alessandro Vio (sax baritono), che proporrà brani di Bizet, Verdi, Rossini, Puccini, Iturralde, Joplin, Gershwin, Bernstein, McMillan e Nagle.