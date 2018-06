Passeggiata con guida nel borgo medievale di Portico

Sabato 23 giugno si tiene a Portico una passeggiata nel borgo medievale organizzata da Romagna Full Time e COnfguide Forlì-Cesena. Portico, riconosciuto come borgo bandiera arancione, si distingue per l’ottima conservazione e omogeneità del suo nucleo antico e per l’estrema cura dell’arredo urbano, oltre che per un contesto naturalistico di notevole pregio.



Il borgo, suddiviso sui tre antichi livelli, si dimostra molto suggestivo e dal sapore medioevale, bello quanto la natura che lo circonda e avvolge in un verde abbraccio. Nelle vie del centro diversi sono i palazzi antichi dall’interesse culturale, quali Palazzo Portinari, dove ha abitato l’amata Beatrice dantesca, Palazzo Traversari o Palazzo Mazzoni.



Il ponte della Maestà, probabilmente risalente al lontano XIV secolo, non può non rappresentare una tappa fissa del vostro percorso nella piccola cittadina montana. Privo di qualsiasi restauro, accoglie ogni anno i tanti pellegrini che ripercorrono il cammino di Assisi che qui trova una delle sue tappe.



Punto d'incontro: PRESSO IL MONUMENTO AI CADUTI in PIAZZA G.MARCONI 3 - 10 minuti prima della partenza alle ore 1530