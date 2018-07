Una passeggiata notturna verso la cima di Monte Rotondo

Un’occasione per conoscere gli splendidi scenari paesaggistici del nostro territorio e promuovere l’attività fisica quale “farmaco dolce” per mantenere una buona salute. È con questo spirito che la Sezione di Forlì del Club Alpino Italiano, in collaborazione con l’Istituto Tumori della Romagna (IRST) IRCCS, all’interno della kermesse “Suoni dell’Appennino”, lancia “Salutrek – Percorsi di salute”. Il primo appuntamento sarà un’escursione notturna a libera partecipazione nelle alture sopra Premilcuore, sabato 28 luglio. Il percorso che parte dal passo sopra Sant’Agata in Montalto permetterà di raggiungere, in un’ora circa, la sommità del Monte Rotondo.

Si tratta di una passeggiata, non troppo impegnativa, priva di pericoli oggettivi – necessari, comunque, oltre ad una condizione fisica adeguata, scarpe da escursione e torcia elettrica possibilmente frontale – che si snoda lungo il crinale e che attraverserà dei bellissimi tratti panoramici sulla valle del Rabbi e su quella selvaggia del Fosso delle Caselle per poi percorrere la cresta che porta al Monte Tiravento. All’arrivo sulla cima del Monte Rotondo ad aspettare i partecipanti ci sarà il trio di voci femminili Le Croque Madame (trio di voci femminili).

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 19:15 a Premilcuore, nel parcheggio retrostante la sede della Pro-Loco e Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi dove saranno fornite indicazioni logistiche e le regole per prender parte alla camminata. È previsto un servizio navetta che dalle 19:30 renderà più semplice raggiungere il punto di partenza dell’escursione. L’inizio della passeggiata è alle 20 circa. In caso di maltempo l’escursione sarà annullata. Per informazioni è possibile rivolgersi al CAI sezione di Forlì al 338/7601333 o via mail a info@caiforli.it; a URP IRST al 0543 739247 o urp@irst.emr.it