Passeggiata di San Lorenzo nelle foreste

Sabato 10 agosto la Pro Loco di San Benedetto in Alpe organizza, insieme al Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di San Benedetto in Alpe, la ormai celebre passeggiata di San Lorenzo.

La partenza sarà presso l'Osteria Nuova, con percorso che toccherà Casa Bargelli, Casa Lastra, l'incrocio con il sentiero 409, Prato Andreaccio, Pian dell'Amadora, Pianellona e infine arrivo a San Benedetto in Alpe. La difficoltà del percorso è media, con una lunghezza di circa 6 km, un dislivello di + 500 m - 624 m e una durata complessiva di circa 3 ore.

Il riitrovo è alle 16.30 presso i giardini pubblici di San Benedetto in Alpe per l'iscrizione, alle 17.00 la partenza con il trasporto in macchina verso l'Osteria Nuova effettuato dalla Pro Loco. E' necessario indossare un abbigliamento adeguato (scarponcini, bastone da trekking, vestiti comodi, lampada frontale) e portare con sè acqua. Al rientro cena presso i giardini pubblici. Per info e prenotazioni: 380 1893794 - 347 9582818 oppure visitate le pagine Facebook (San Benedetto in Alpe) e Instagram (proloco.sanbenedetto) della Proloco di San Benedetto in Alpe.