Passeggiata sui passi di Dante alle cascate dell'Acquacheta

Passeggiata lungo il sentiero che porta alla Cascata dell'Acquacheta, sulla stessa via percorsa da Dante e dai monaci benedettini che vivevano le valli della romagna Toscana.



Partenza alle 9:30 da Piazza XXV Aprile - San Benedetto in Alpe e pranzo presso il Molino dei Romiti, alle 12.30 circa.



È una passeggiata adatta a tutti, anche ai meno allenati.

Lunghezza: circa 4,5 km (solo andata)

Dislivello: circa 200 metri

Durata: 2 ore circa fino alla cascata



Per informazioni su costi e prenotazioni :

Pro Loco San Benedetto in Alpe

https://www.facebook.com/events/244850579416891