Passione e patriottismo da riscoprire: le aperture serali di Palazzo Romagnoli

Proseguono le aperture serali di Palazzo Romagnoli, via Albicini n.12, durante le serate proposte per i “Mercoledì del Cuore” che animano il Centro di Forlì.

Mercoledì 26 giugno, dalle ore 20.30 alle 23.00 le Collezioni del Novecento aprono ad ingresso ridotto. Alle ore 21.00 la professoressa Manuela Racci coinvolgerà il pubblico in un’immersione culturale all’interno del complesso universo della letteratura romantica italiana, tra progetti di riscatto politico - civile e slanci patriottici verso una coscienza nazionale (Pellico, Berchet, Mazzini) fino alle note più alte e vibranti dei versi manzoniani e, soprattutto, della poesia foscoliana, in cui sentimento patriottico e passione amorosa si fondono in un connubio sacro.

La partecipazione all'incontro è gratuita.

Per la visita alle Collezioni Civiche di Palazzo Romagnoli è previsto un biglietto d'ingresso di 3.00 euro, con possibilità di vedere, ancora per pochi giorni, la mostra temporanea dedicata all'artista romagnolo Enzo Bellini dal titolo “Arte e Gioia di Vivere”.

Manuela Racci, insegnante di materie umanistiche presso il Liceo Classico Morgagni di Forlì, presenta e partecipa a convegni e seminari dedicati alla poesia e alla filosofia, in un’ottica di “Libroterapia”, di cui è moderatrice e autrice di alcuni testi, tra cui “Caro amore ti scrivo”.

Il programma completo delle iniziative di Passeggiate d'estate è consultabile su www.cultura.comune.forli.fc.it.