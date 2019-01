Pattinaggio spettacolare e le canzoni dello Zecchino al Trofeo "Mariele Ventre"

Sabato 26 gennaio si svolge il XXIII Trofeo Mariele Ventre al Pala Galassi di Forlì.

Il Trofeo, dedicato alla memoria della storica direttrice del coro dello Zecchino d'Oro, prende il via alle 15.00. Diciassette squadre in gara per l'ambito torneo di pattinaggio artistico a rotelle.

In sottofondo non possono mancare le celebri canzoni dello Zecchino d'Oro insieme alle colonne sonore dei film Disney. Lo spettacolo viene condotto dalla storica coppia formata da Guido Mandreoli e Valter Brugiolo, mentre tra gli ospiti a sorpresa c'è Gabriele, il Mago Gentile.

Inoltre, ai giovani atleti capaci di coniugare attività sportiva e buon rendimento scolastico viene assegnato il Premio Gina Basso per atleti studiosi.

Biglietti: 10 euro, ingresso gratuito per under 10 anni.