Pedalama: alla Foresta della Lama in Ebike

Domenica 29 aprile si svolge un’escursione alla portata di tutti con E-Bike (MTB a pedalata assistita), per scoprire che non è mai stato così semplice pedalare in montagna:

Percorso:

P.sso del Vinco – Lama e ritorno (30 km circa)

Il ritrovo sarà dalle ore 09.45 presso IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, al prezzo di 30€ a persona comprensivo di noleggio bici, casco e accompagnatore MTB abilitato.



Sarà necessario portare con sé uno zainetto con pranzo al sacco, acqua, giacchetta antivento, berretto o bandana, caschetto e possibilmente guanti da bici (i caschi possiamo fornirli noi). Si raccomanda abbigliamento comodo e idoneo per un’ escursione in MTB.



L’escursione si effettua con un minimo di 3 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 25 aprile allo 0543917912.