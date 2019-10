Una suggestiva pedalata autunnale fino al monastero di Scardavilla

Nell’ambito delle celebrazioni per i 130 anni dalla nascita del naturalista romagnolo Pietro Zangheri, è prevista per domenica 20 ottobre una pedalata fino al vecchio monastero di Scardavilla, un percorso ad anello con tappe presso la Riserva di Scardavilla e l’ex acquedotto Spinadello.

Il bosco di Scardavilla è il più ampio dei boschi delle colline forlivesi, verdeggiante di querce ed esteso tra due complessi religiosi che a lungo ne hanno condizionato la storia. Un ambiente quasi del tutto scomparso nella bassa collina romagnola, indissolubilmente legato al ricordo del grande naturalista forlivese Pietro Zangheri, che per primo segnalò il piccolo santuario naturale e si batté a lungo per difenderlo dal degrado dell’immediato dopoguerra, comprendendone l’importanza.

La pedalata, realizzata in collaborazione con le guide mtb di Outdoor Romagna è rivolta a tutti, purché con minima esperienza ed allenamento. L’evento è inoltre parte degli eventi collaterali alla mostra fotografica “Pietro Zangheri e la Natura della Romagna“, visibile fino al 10 novembre presso Maf Museo Archeologico di Forlimpopoli.

Percorrendo il lungo fiume, sentieri, strade bianche e… pochissimo asfalto, i partecipanti potranno pedalare dal Ronco fino al Monastero di Scardavilla per poi rientrare facendo tappa allo Spinadello e alla sua centrale di sollevamento, trasformata in centro visite partecipato per l’intera area dei Meandri del fiume Ronco.

Ritrovo ore 09:00 presso parcheggio Ronco Lido, via Lido 2 Forlì.

Costo: 12 €

Per info e prenotazioni (entro sabato 19 ottobre): Outdoor Romagna Asd 370 1338368