Tutti in sella alle biciclette per la “Pedalata del Dialogo e della Legalità”. L'appuntamento è in programma a Forlì nella mattina di sabato 5 ottobre e sancirà l'inizio della rassegna autunnale coordinata dal Comune di Forlì in collaborazione con la Consulta sulla Legalità e con la Regione Emilia Romagna. Tre momenti organizzati insieme a varie realtà associative e incentrati sulla educazione civica, sulla valorizzazione del senso di responsabilità individuale e collettivo, sulla partecipazione alla vita democratica.

"Questo calendario di iniziative - afferma l'assessore alla Legalità Maria Pia Baroni - costituisce la prima parte della più ampia progettualità del Comune di Forlì in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le aggregazioni sociali e civili. Il nostro obiettivo è di promuovere il valore della legalità non tanto o, comunque, non solo, nella sua dimensione ideale astratta ma in una declinazione concreta e quotidiana del concetto stesso. Le iniziative proposte offrono proprio una definizione di legalità estrinsecata nella convivenza quotidiana, nei gesti di ogni giorno che devono portarci al rispetto delle regole e delle persone, per il bene di tutti”.

"Sono felice e onorato di rappresentare la Consulta sulla Legalità in questa edizione 2019 - sottolinea il presidente della Consulta Riccardo Tessarini - che è realizzata in connubio fra il Comune di Forlì e un istituto di partecipazione democratica qual è appunto la Consulta. Ringrazio l'Amministrazione comunale, i Consiglieri della Consulta, gli organizzatori degli eventi e i numerosi collaboratori. è stato un bel lavoro di squadra".

Il programma

Sabato, dalle 9, è previsto l'incontro alla Casa della Legalità, in viale dell'Appennino 282 da dove partirà la “Pedalata del Dialogo e della Legalità” che proporrà un percorso cittadino alla scoperta dei diversi segni e luoghi della memoria legati alla legalità che sono presenti nel territorio. L'iniziativa è organizzata a cura dell'Associazione Super Partes e inizierà con i saluti istituzionali dell'assessore aBaroni e del presidente della Consulta sulla Legalità Tessarini. Sempre alle 9 alla Casa della Legalità di viale dell'Appennino, ma nella limitrofa zona degli orti, verranno presentate “Installazioni fisse che raccontano il podere e altre storie”, laboratorio di un giorno con la partecipazione dell'artista Oscar Dominguez a cura della Cooperativa For-b.

Inoltre nelle giornate di sabato 12, 19 e 26 ottobre, dalle 16 alle 18, in Galleria Mazzini di corso Mazzini, di fronte alla Chiesa del Carmine, verrà ospitata “Democrazia in Galleria”, ciclo di incontri su doveri, diritti e regole da rispettare in una società civile. L'evento è curato dall'Associazione Mazziniana Italiana, Sezione Giordano Bruno di Forlì. Per informazioni è possibile consultare l'Unità Politiche Giovanili del Comune di Forlì ai numeri telefoni 0543.712833-0543.712112; o il portale web del Comune www.comune.forli.fc.it.