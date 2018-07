In bici sull'argine del fiume Montone per raggiungere "Pesche in Festa" a San Martino in Villafranca

Giovedì , in occasione della manifestazione “Pesche in Festa”, per la promozione e valorizzazione della frutta di stagione del territorio, sarà possibile raggiungere San Martino in Villafranca anche in bicicletta, percorrendo l'argine del fiume Montone. In “Bici sull'argine del Fiume Montone", è organizzato dalla Federazione Italiana Amici della Bici, sezione di Forlì, realizzato con Forlì Mobilità Integrata s.r.l. e Digi Bike, è aperto a tutti e permetterà ai partecipanti di percorrere al calar del sole, un itinerario facile in mezzo al verde, partendo da piazza Saffi fino a raggiungere i quartieri del Forese.

Obiettivo di Fiab e di Fmi

è quello di far conoscere e utilizzare percorsi sconosciuti, lontani dalla strada asfaltata e dal traffico, per cercare di proporre la bicicletta come mezzo alternativo per arrivare nei quartieri perimetrali rispetto al centro città quali san Tomè, San Martino in Villafranca, Villafranca, PonteVico, fino poi ad oltrepassare il confine provinciale e arrivare nel territorio di Ravenna e al mare.

Il ritrovo è previsto alle 18.50 in piazza Saffi, lato Eataly, con partenza alle 19, per poi percorrere l'argine del fiume Montone: una decina di chilometri in prevalenza di sterrato. Il ritorno, si snoderà seguendo un itinerario su asfalto, su ciclabile e strade a bassa intensità di traffico. I ciclisti saranno accompagnati da Cristina Merloni, ideatrice di Digi Bike, che ha effettuato la mappatura di questo e di altri percorsi. La partecipazione è gratuita per i soci Fiab, per gli altri partecipanti il costo è di 2 euro di assicurazione. Obbligatorio: il kit antiforatura, le luci e il giubbino riflettente. Per informazioni e prenotazioni telefono 3356851968.