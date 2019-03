A Forlì una "Pedalata del Risorgimento" tra storia e curiosità

Domenica è in programma una pedalata dedicata all'anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia e alla mostra Ottocento. L'arte dell'Italia tra Hayez e Segantini, che propone, fra gli altri, la narrazione del periodo antecedente l'unità nazionale. Appuntamento alle 15 in piazza Saffi, pedalata in città sulle tracce dei personaggi che hanno fatto il Risorgimento. Guida d'eccezione per il racconto della grande storia e delle curiosità legate alla storia locale sarà Mario Proli. Alle 17 ci sarà la visita guidata al Museo del Risorgimento. Costo: soci Fiab gratis, non soci 2 euro per assicurazione, In caso di pioggia l'appuntamento è anticipato alle 15 al Museo del Risorgimento. Info Silvia 3356851968 via whatsapp o sms (in orari d’ufficiò non è assicurata la risposta al telefono) o tramite mail fiabforli@gmail.com