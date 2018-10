A Forlì laboratori e pedalate per costruire il primo museo dell'abbandono: nasce "In Loco"

L'associazione culturale Spazi Indecisi continua nel percorso verso la realizzazione di "In Loco", il museo diffuso dell’abbandono, un progetto sperimentale di valorizzazione dei luoghi in abbandono di Forlì e della Romagna. Sabato e domenica all'Ex Atr, Spazi Indecisi organizza l’evento #nasceInLoco: due giorni di dibattiti, workshop ed pedalate per testare il funzionamento di "In Loco" e progettare i prossimi passi del Museo Diffuso dell’Abbandono.

L’evento è l’occasione per testare il funzionamento del museo diffuso dell'abbandono, dei suoi itinerari tematici e dei contenuti multimediali attivabili nelle vicinanze degli spazi, attraverso smartphone e dispositivi di geolocalizzazione: sarà inoltre inaugurato centro visite e presentati gli itinerari, le prime mappe e la App e i contenuti speciali del museo.

Alla giornata di sabato parteciperanno professionisti e accademici che approfondiranno in un incontro aperto alla cittadinanza temi legati alla museologia contemporanea e all’innovazione in ambito culturale. Fra questi Daniele Jalla, Fabio Fornasari, Barbara Marcotulli, Lucilla Boschi, Patrizia Battilani, Elena Pirazzoli, Chiara Rabbiosi.

Domenica, la sperimentazione proseguirà anche fuori dall’ex deposito, grazie alla pedalata patrimoniale, oramai tradizionale, alla scoperta dei luoghi del lavoro in stato di abbandono presenti nel centro storico di Forlì, per fotografarne il loro stato attuale e per scoprire assieme i contenuti speciali pensati per il progetto di museo diffuso "In Loco".

Il programma

Sabato

ore 10:00 – 13:00 | EXATR, Largo Savonarola

“Il museo senza pareti”.

Un confronto su percorsi e strategie per la sperimentazione di un museo diffuso dell’abbandono in Italia in compagnia di: Daniele Jalla, storico e museologo Fabio Fornasari, architetto e museologo Lucilla Boschi, commissione Accessibilità Museale Icom Italia Patrizia Battilani, storica economica, insegna Turismo e Heritage Elena Pirazzoli, Storica dell’Arte, ricercatrice indipendente Chiara Rabbiosi, geografa culturale.

ore 14:30 – 18:00 | EXATR

“Laboratorio di innovazione turistica e strategie comunicative”.

Workshop di progettazione partecipata del museo diffuso e delle strategie per lo sviluppo turistico-culturale di I"In Loco". A cura di Barbara Marcotulli. Obbligatoria preiscrizione inviando mail a spaziindecisieventi@gmail.com

Domenica

ore 9:00 – 13.00 | EXATR

#nasceinloco. Pedalata indecisa a Forlì Pedalata patrimoniale alla scoperta di "In Loco", degli itinerari Lavori in Tras-corso e Do.Ve. La pedalata sarà l’occasione per tornare nei luoghi visitati durante Cicli Indecisi, per fotografare il loro stato attuale e per scoprire assieme i contenuti speciali pensati per il progetto di museo diffuso "In Loco".