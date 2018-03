Per insegnare la Costituzione. Aldo Moro, un padre costituente

L'Istituto storico, in collaborazione con Archivio Flamigni, Rete degli archivi per non dimenticare e Comune di Forlì, organizza un incontro pubblico di presentazione della mostra on-line dedicata ad Aldo Moro.

Programma degli interventi:

- Introduce Domenico Guzzo (Condirettore dell'Istituto Storico)

- Francesco Biscione (Storico del Novecento), Moro e il progetto repubblicano

- Ilaria Moroni (Direttrice dell'archivio Flamigni), Per ritrovare Aldo Moro, una mostra a 100 anni dalla nascita

Presiede Ines Briganti (Presidente dell'Istituto Storico).