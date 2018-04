Per la Giornata del WWF doppia escursione tra Forlì e Forlimpopoli

Il WWF FC organizza per domenica 29-04-2018 il WWF DAY, una giornata in mezzo alla Natura dei meandri del fiume Ronco con visita all’acquedotto di Spinandello, invitando famiglie, ragazze e ragazzi, appassionati dell'ambiente a condividere momenti di conoscenza, svago e sensibilizzazione. Oltre alla finalità ricreativa , il WWF FC persegue, unitamente all'associazione Meandri del fiume Ronco, l'obiettivo di fare della zona un' Area di Riequilibrio Ecologico in collaborazione con i Comuni di Forlì e Forlimpopoli e la giornata del 29 aprile potrà contribuire allo scopo.

Alle ore 10 si partirà con la bicicletta da Piazza Saffi, per ritrovarsi a Spinadello mezz'ora più tardi. Alle ore 11 escursione guidata degli habitati del SIC medanri del fiume Ronco.

Alle 13, pranzo a offerta libera organizzato dai volontari WWF mentre alle 15 appuntamento di chiusura con la visita ed escursione guidata all'area umida di riequilibrio ecologico e vasche dell'ex zuccherificio.