Per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia arriva "Il coccodrillo annoiato" di Paolo Orsini

A Forlì, sabato 23 novembre, con l’adesione alla “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" con una apertura straordinaria dalle ore 18.00, ospita l'incontro per la presentazione del libro "Il coccodrillo annoiato" dell'autore Paolo Orsini. L'iniziativa promossa per "International Children's Rights Day" 2019, con il Patrocinio del Comune di Forlì - Assessorato alle Politiche per l'Impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione, Politiche Giovanili, vede inoltre l’allestimento, avviato il 18 fino al 24 novembre, di una proposta espositiva consultabile realizzata con i bambini proposti nei fumetti dal titolo "Bambini Terribili"! Ma di cosa parla "Il coccodrillo annoiato"? Partendo dal domandarsi cosa succede nella jungla? scopriamo inseguimenti, esplosioni ed epiche battaglie? Una storia piena di sorprese e situazioni assurde, in cui il protagonista non brilla certo per iniziativa! Insomma un libro tutto da vedere. Oltre al poter rintracciare le copie del libro presentato, fino ad esaurimento, fumetti vari in omaggio al pubblico, con rinfresco finale.



"Bambini Terribili", quanti e quali? Chi non conosce la banda di Charlie Brown, col mitico Linus? E la cappelluta piccola grande Mafalda? Dal primo personaggio dei fumetti, proprio un ragazzino con il nome che lo conferma, Yellow Kid, alle marachelle dei nipotini del Capitano, Bibì e Bibò, passando per i tantissi "bambini" del Corriere dei Piccoli fino ai più recenti come Calvin e Hobbes e molti, moltissimi altri. Ovviamente non possono mancare i disneyani Qui, Quo, Qua e la versione del Paperino infante, ovvero Paperotto! Quindi tanti bambi fumettati, più di quanti se ne possono immaginare! Vedere per credere. Obiettivo di questa iniziativa è la sensibilizzazione del pubblico sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, oltre all'invito di riscoprire le relazioni sociali e ritrovare il piacere di stare insieme, comunicare e confrontarsi anche solo per leggere o parlare di fumetti. Un'altra delle molteplici iniziative della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle", unica realtà in tutta l'Emilia-Romagna che prosegue nel proporre il proprio calendario, ben nutrito, previsto per il 2019.