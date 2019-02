"Per un pugno di euro": si parla di macroeconomia alla Rimbomba

Martedì 19 febbraio, ore 20.45, al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro (via Mainardi 14) inizia un ciclo di incontri pubblici su macro-economia.

Disoccupazione, crisi economica, Eurozona, moneta, Austerity. Ma anche Internet delle Cose, Robotizzazione, Intelligenza Artificiale. Temi di cui si parla, a volte non abbastanza o non appropriatamente, che saranno illustrati dai relatori Daniele Morandi e Giuseppe Nasone dell'associazione MMT di Rimini.

Quattro incontri tra passato, presente e futuro per capire meglio perché siamo in questa situazione economica e cosa ci riserva il domani.

"Per un pugno di euro" è il titolo del primo incontro. La recente “Guerra del Deficit” ha visto contrapporsi il nostro Governo e la Commissione Europea e ha fatto nascere nel pubblico vari interrogativi: La rigorosa Commissione ha operato nell’interesse dei cittadini italiani ed europei? Il Governo ha dimostrato che l’Italia sa battere i pugni al tavolo europeo? Ma soprattutto: la nuova manovra economica si dimostrerà valida, nonostante i ridimensionamenti in sede di trattativa con l’UE, a fare ripartire la nostra stagnante economia? La Modern Money Theory ci spiega cos’è la Moneta, come si usa e che caratteristiche deve avere una “macchina monetaria” a nostra misura, tutto spiegato con concetti semplici e comprensibili.

Ingresso con tessera del Circolo (costo annuale €10)