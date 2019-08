Ritrovare l'armonia con il Percorso Armonie Naturali

E' sempre il momento giusto per concedersi un attimo di meritato relax. E al Grand Hotel Terme della Fratta sono specialisti in questo settore.

Entro il 2 settembre 2019 si può provare l'esclusivo Percorso Armonie Naturali dell Grand Hotel Terme della Fratta ad un prezzo speciale: 21 euro, con uno sconto del 40% rispetto al classico prezzo di listino.

INGRESSO AL PERCORSO ARMONIE NATURALI SCONTO SU FORLITODAY

L'occasione per riscoprire l'armonia con se stessi in una vera oasi di relax. L'offerta prevede infatti un biglietto open valido per ogni data di apertura del Percoso Armonie Naturali fino alla data del 14 settembre 2019.

Il percorso si compone di:

idropercorso vascolare

sauna

cascata di ghiaccio

bagno turco

bagno romano

pediluvio kneipp

wasser paradise

docce emozionali

due piscine termali con idromassaggi

salette

spazi relax

L'ideale per spezzare la routine e ritrovare l'armonia con i propri ritmi biologici.