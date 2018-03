Percorso guidato tra i luoghi dello spettacolo forlivese

Domenica 25 marzo 2018, alle ore 16.00, con ritrovo e partenza da Palazzo Gaddi, corso Garibaldi 96, Forlì, si terrà la seconda camminata raccontata da Gabriele Zelli dedicata ai luoghi dello spettacolo forlivese. Verranno raccontate storie vecchie e attuali dei locali frequentati dai Forlivesi nell'ambito del centro storico, in particolare per mettere in risalto il ruolo avuto da due attività che non esistono più come il Teatro Comunale e l'Arena Centrale e di due attività esistenti come il Circolo della Scranna (con visita ai locali) e il Teatro Diego Fabbri; nonché della piazza che è stata ed è un luogo deputato anche allo spettacolo.

Alle 15.30 si svolgerà una visita al Museo Romagnolo del Teatro eal salone di Palazzo Gaddi.

La camminata non si terrà in caso di pioggia.

L'inziativa è promossa nell'ambito del service, promosso dai Lions Club cittadini e dal Leo Club Forlì, che assicura l'apertura del Museo Romagnolo del Teatro tutte le domeniche pomeriggio fino al 17 giugno. Per informazioni 3493737026.