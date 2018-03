Serata anni '50 con Perry Boogie e Lady Martini

Spazio alla effervescente musica anni '50 mercoledì 14 marzo al Ca’ Leoni music club di Forlì, con Perry Boogie, il pianista bolognese che ha suonato con musicisti del calibro di Lee Allen (già sassofonista di Little Richard e Fats Domino), in compagnia della splendida e suadente voce di Lady Martini.

Il suo viaggio musicale inizia con gli studi classici quando è ancora un bambino e prosegue all'interno della scena punk locale.

Sin dai primi anni '80 Perry rappresenta la tastiera new wave italiana con i Neon.

In quel periodo ha la grande opportunità di lavorare al fianco di Mick Ronson (chitarrista di Bowie), il quale produce un progetto di Perry ed Andi Sex Gang.



Ronson accende in Perry la passione per il rock'n'roll, così dai tardi anni '80 i suoi interessi musicali cambiano rotta e fonda la sua rock'n'roll band, i Jack Daniel's Lovers. Il loro primo LP viene prodotto da Steve Berlin (Los Lobos) e Perry, include collaborazioni con Lee Allen (sax di Fats Domino e Little Richard) e Dave Alvin (Blasters).

Fanno una parte importante del revival rock'n'roll in Italia: suonano di spalla agli Stray Cats nel 1989 e raggiungono il secondo posto a Il Canzoniere dell'Estate, Rai Uno, all'inizio degli anni '90.



Durante gli anni '90 e 2000 Perry continua a suonare boogie woogie con varie formazioni, fra cui i Jumpin' Shoes e gli Starliters, ma soprattutto suona con alcune fra le più grandi star mondiali del rock'n'roll come Janis Martin, Charlie Gracie, Little Tony, Sleepy La Beef, Candye Kane, Sandy Ford, Graham Fenton; spesso prende parte al Summer Jamboree di Senigallia, dove accompagna fra gli altri Tommy Sands e Johnny Farina (Santo & Johnny).

Nel 2017 accompagna al piano Gina Haley (figlia di Bill Haley) e Slim Jim Phantom (Stray Cats) al festival Route 66 di Aarburg nella Svizzera Tedesca.

Il suo stile pianistico si ispira a leggende quali Fats Domino e Jerry Lee Lewis, un sound delle origini che Perry ha fatto proprio rendendolo originale, unico e riconoscibilissimo.

Nel club forlivese Perry si presenta in duo, accompagnando la splendida voce di Lady Martini.

Inizio concerto alle ore 21.30, ma per chi volesse cenare, dalle ore 20.00 in poi è consigliabile la prenotazione allo 0543.24344.