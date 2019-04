Photo Editing per l'audiovisivo al Foto Cine Club Forlì

Giovedì 11 aprile, ore 21, presso la sede del Foto Cine Club Forlì (Corso Garibaldi n° 280 c/o Circolo Asioli), Tiziana Catani e Dervis Castellucci illustrano il mondo della multivisione sul backstage del loro audiovisivo, “Angkor un mondo perso nel tempo".

Nel corso della serata si parla di come nasce l’idea e come preparare con Photoshop le immagini, la gestione del colore, la conversione in bianco e nero, il ritaglio, lo scontorno e la creazione dei titoli. A seguire, riflessioni sull'importante scelta delle musice e sulla tecnica di montaggio. L'ingresso è libero.