Un festival della fotografia nel centro di Forlì. Ecco come partecipare

Photo Well dà vita a un Festival della Fotografia, una selezione di fotografie basate su un open call. Almeno 60 o più opere saranno selezionate da una giuria indipendente, composta da professionisti del settore, ed esposte nel cuore di Forlì nella sede di Well in Corso della Repubblica 88 dal 6 al 21 aprile 2019.

La scadenza per iscriversi è domenica 10 marzo a mezzanotte. L'evento è organizzato da Well Srl in collaborazione con Roberto Martini e il fotografo Romeo Lombardi.

La mostra si concentra sull’estetica e le tecniche dell’espressione fotografica. Il festival mira a promuovere i fotografi esposti ad un pubblico ampio, nonché a critici e curatori. Questa è un’opportunità unica per entrare a far parte di una comunità ed espandere la tua rete di conoscenze, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Sarà stampato e pubblicato un catalogo di tutte le fotografie esposte.

