Piadina, birra e salsiccia alla serata dedicata alla musica irlandese

Dopo l'iniziativa di venerdì con il Trio Iftode e Gabriele Zelli, a Ladino verrà riproposta la serata dedicata alla musica irlandese non tenutasi in precedenza a causa del maltempo. Lunedì 19 agosto, alle ore 21.00 nell'area della parrocchia di Ladino, via Ladino 1 a Forlì, concerto del gruppo "Etilisti Noti". Inoltre esibizione della Falconeria Teddy e spettacolo "Io sono fuoco" presentato da "Il Raggio di sole". Partecipazione libera con possibilità di cenare con piadina, salsiccia e birra. Per informazioni 3421284280.