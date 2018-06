Piante officinali: chi sono e come si usano

Giornata alla scoperta delle piante officinali nel Parco nazionel e dei tanti e proficui utilizzi che queste possono garantire. Tutto ciò che serve è conoscerle e sapere quanto chiedere loro "aiuto".

ore 11:00 Centro visita di Santa Sofia

lezione sulle piante officinali in compagnia di un’erborista



ore 15:00 Giardino Botanico di Valbonella (Corniolo)

escursione lungo il Giardino per conoscere e scoprire le piante officinali che lo abitano.



INIZIATIVA GRATUITA

Per info e prenotazione: 0543 970249 cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it

oppure 0543 917912 ladigadiridracoli@atlantide.net