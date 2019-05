"Piante officinali: chi sono e come si usano?" se ne parla a Valbonella

Visita guidata alla scoperta delle zone del Giardino dove regnano le erbe officinali e medicamentose.

Perché i nomi di certe piante ricordano parti del corpo? Quali erbe hanno proprietà terapeutiche e vengono da secoli utilizzate in medicina?

Visita guidata alla scoperta delle piante officinali e medicamentose del giardino botanico di Valbonella.

Con un laboratorio di degustazione finale di tisane, impareremo poi come usarle per i piccoli rimedi e le ricette di ogni giorno.



L’attività verrà ripetuta due volte:

– ore 10.00

– ore 15.00

Attività adatta a tutte le età

Per info e Iscrizioni:

Idro Ecomuseo tel. 0543 917912 / ladigadiridracoli@atlantide.net

Cv Santa Sofia tel. 0543 970249 / cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it