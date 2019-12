In piazza arriva il Silent party di Natale

Lunedì 23 dicembre, a partire dalle 21.00, arriva il primo Silent party di Natale in Piazza Machiavelli a Castrocaro. Una serata ricca di musica, dal Tuca Tuca della Carrà alla dance degli Eiffel 65 fino agli ultimi dischi di Martin Garrix, tutti selezionabili con un semplice click. Tre dj suonano contemporaneamente sullo stesso palco, all'ingresso viene consegnata un cuffia wireless e si potrà scegliere quale ascoltare con un click. Ogni cuffia si colorerà del canale che si sta ascoltando, verde, rosso o blu, creando un'atmosfera affascinante.

Prezzi noleggio cuffie: In lista 8 euro (prenotando tramite whatsapp) Intero - 10 euro (senza prenotazione o dopo le 21.30). Per prenotare: inviare un Whatsapp al 345.8932478, scrivi "Nome Cognome Silent Castrocaro". La prenotazione è solo individuale. Accesso entro le 21.30, per accedere al prezzo ridotto portare un documento d'identità in corso di validità. Dopo le 21.30 e per tutti coloro che non riservano la cuffia il costo sarà di 10 euro.