"Piazza Saffi e i forlivesi degli anni '80 immortalati da Maurizio Camporesi

Venerdì 20 settembre 2019, alle ore 17.30, presso la galleria Angolo Mazzini - Spazio d'Arte in corso Mazzini 21, angolo via Pedriali, di Forlì, si tiene l'inaugurazione della mostra fotografica "Piazza Saffi e Forlivesi anni '80" di Maurizio Camporesi. La mostra resta aperta fino al 10 ottobre.

Ammirare le fotografie scattate negli anni '80 suscita ancora oggi molta curiosità e attenzione perché testimoniano una parte della trasformazione della città e di piazza Saffi, che da sempre ne è l'anima. Sono passati quarant'anni. Per la vita di un uno un periodo significativo, per una città millenaria solo un'inezia. In questo caso le immagini fotografano in modo inequivocabile un cambiamento del centro storico dettato da molti fattori: la nascita di altre "piazze", come gli ipermercati e gli outlet, l'arrivo di immigrati provenienti da paesi europei e africani che vivono maggiormente la piazza principale.

La nostra piazza è per parere unanime, in particolare per coloro che provengono da fuori, un luogo bello dal punto di vista architettonico, incrocio di più culture e momenti storici, ma straordinariamente grande, tale da non poter essere un salotto essendo troppo articolate le attività che contemporaneamente vi si svolgono. È però uno dei luoghi in cui maggiormente è evidente il segno del cambiamento sociale in atto, destinato a mutare ancora, così come si sta verificando in tutte le altre realtà italiane ed europee.

All'appuntamento, voluto dall'Associazione Idee in Corso, dal Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, e dalla galleria "Angolo Mazzini - Spazio d'Arte", interverranno l'autore degli scatti effettui ormai 40 anni fa, Maurizio Camporesi, Nicolò Pace, curatore dello spazio espositivo, e Gabriele Zelli.

Al termine aperitivo.

La mostra resta aperta fino al 10 ottobre 2019 e sarà visitabile tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.00. Martedì 24 settembre apertura straordinaria serale, dalle ore 20.00 alle ore 23.00, in occasione della camminata raccontata dal titolo "Il racconto dei luoghi - La via del Sole (via Pedriali). Ai partecipanti all'inaugurazione e ai visitatori della mostra sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Piazza Saffi e Forlivesi anni '80", a cura di Maurizio Camporesi e Gabriele Zelli, Edit Sapim 2019.