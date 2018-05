Piazza Saffi si trasforma in un giardino fiorito: un weekend con "Forlì in Fiore"

Forlì in Fiore è la novità assoluta del 2018 che arriva in Piazza Saffi, sabato e domenica, per accogliere la bella stagione e dimenticare finalmente i rigori dell’inverno. La Primavera è ormai inoltrata ed è tempo di pensare al giardino, ai balconi e all’orto. Verde e piante sono una piccola spesa utile, che aiuta a colorare le nostre case, ad arredare gli spazi urbani, migliorare la qualità della vita. Sono previsti circa 20 espositori tra vivai e generi affini, 15 piccoli artigiani e 15 stand dedicati al benessere. Grazie a loro, il centro forlivese si trasforma in uno splendido giardino, per un weekend tutto dedicato agli appassionati di giardinaggio, orticultura e prodotti naturali. Alcuni vivai creeranno aiuole decorative per arredare ed animare la Piazza tanto cara ai Forlivesi. Forlì in Fiore è anche l’occasione per visitare il Centro e per fare shopping nei suoi bei negozi.

La nuova manifestazione si propone di diventare un appuntamento consolidato per i primi acquisti all’insegna del verde, per ridare vita a giardini e balconi, grazie ad un’offerta ricca e varia di: piante e fiori, erbe aromatiche, piante grasse, bonsai e bulbi, completano l’esposizione vasi e terrecotte, insomma tutto il necessario per creare delle vere e proprie oasi domestiche. Altro ingrediente fondamentale della manifestazione è il caratteristico mercatino a tema ‘floreale’, con artigianato in materiali naturali, dove si possono così acquistare coloratissimi mazzi di fiori essiccati, essenze profumate per la persona e gli ambienti, oggettistica realizzata in vari materiali come carta, legno, perline e vetro, sempre a soggetto bucolico. Non mancano articoli di abbigliamento e accessori, prodotti biologici ed eco sostenibili, il tutto in linea con la filosofia della manifestazione.

All’interno della manifestazione sarà presente anche uno spazio dedicato al mondo del benessere naturale situato in Via delle Torri con circa 15 espositori di medicina naturale, cosmesi, oli essenziali, erbe officinali, erboristeria e canapa. Il programma della manifestazione si arricchisce poi di laboratori creativi ed incontri per fare di Forlì in Fiore una vera officina creativa! Spazio dedicato ai bimbi con i laboratori dell’Associazione Silenziosi Operai della Croce Casa "Nostra Signora di Fatima" (www.csrmedola.it) che da sempre si occupa di ortoterapia come processo riabilitativo all'interno delle loro strutture. Da non perdere la passeggiata a bordo del calessino trainato dall’asinello dell’allevatore Simone Garattoni. Sono in programma anche alcuni momenti di approfondimento con esperti e appassionati. Giovanni Scozzoli dell’omonima Apicoltura parla del ruolo dell'impollinazione, della vita dell'alveare e della produzione del miele, con esposizione di oggetti, dimostrazioni e assaggi. Il vivaio Il Sorbo di Frontino, da anni occupato nella ricerca e biodiversità, allestisce un’esposizione di frutti dimenticati e semi antichi.

A Forlì in Fiore, Maria Joao Tavares espone e mostra tutti i processi della trasformazione della lana, dalla tosatura alla realizzazione del filato. L’azienda di Maria si occupa del recupero e dell’utilizzo della lana delle pecore appenniniche in via di estinzione. Ospiti della manifestazione i paesaggisti Domenico Dipinto e Marica Succi, che tornano in città, dopo aver partecipato a kermesse internazionali come il concorso "Meraviglia" a Euroflora a Genova Nervi e "OrtoGiardino" a Pordenone, per stupire con una speciale installazione dei loro giardini-meraviglia. Forlì in Fiore è ad ingresso gratuito. Ricordiamo che la manifestazione rientra nel Programma di eventi concordato tra la Fiera e Comune per animare il Centro di Forlì. L’organizzazione, è affidata a Blu Nautilus in collaborazione con Fiera di Forlì, con il Patrocinio del Comune di Forlì’. Luogo, date ed orari: Forlì, Piazza Saffi e dintorni, sabato 12 e domenica 13 maggio 2018 – ore 09.00 /20.00 Organizzazione ed info: Blu Nautilus srl, tel. 0541 53294 www.blunautilus.it