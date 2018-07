Piazze d'estate a Forlì: tutti gli appuntamenti di luglio in centro

Anche nel mese di luglio il centro storico di Forlì si anima con tante iniziative di stampo ludico, musicale, gastronomico oppure semplicemente ricreativo. Musica, incontri culturali, visite guidate, spettacoli: quasi tutte le sere le piazze principali ospiteranno appuntamenti per vivere la città anche d'estate, nelle serate in cui è più gradevole uscire all'aria aperta e divertirsi nel cuore della città.



Domenica 1 luglio in P.tta della Misura alle 21.15 "Joni&Gino, A Canadian Sound" Concerto tributo ai cantanti candesi Joni Mitchell e Gino Vannelli con la voce di Catia Giannantonio, chitarra di Roberto Monti, basso di Stefano Travaglini e di batteria Edoardo Viola. A Palazzo Romagnoli ore 9.30-13.30 "#DomenicaAlMuseo",Ingresso libero a Palazzo Romagnoli - Collezioni del Novecento e alla mostra "Tullo Golfarelli (1852-1928) scultore di Forlì" info:0543/712627

Lunedì 2 luglio in Piazza Saffi ore 19.30-22.00"Il Mercatino delle Pulcette". Mercatino aperto ai bambini dai 5 ai 12 anni, la partecipazione e gratuita. Iscrizioni online dal 10 giugno su icos@comune.forli.fc.it A Palazzo Albertini (Piazza Saffi,50) ore 18.30-23.00 "Mattoncini a Forlì 2018", esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego



Martedì 3 luglio al Chiostro di San Mercuriale ore 21.00-23.00 "Scacchi in piazza". Tornei aperti a tutti, simultanee, intrattenimento con gioco libero a cura del Circolo Scacchistico Forlivese

Mercoledì 4 luglio nel Centro Storico dalle ore 19.00 "I mercoledì del cuore". Negozi e musei aperti, concerti, Dj set e spettacoli. Per info: www.forlinelcuore.it A Palazzo Gaddi ore 21.00-23.00 apertura serale del "Museo Romagnolo del Teatro", visite alle sale dedicate alla musica e agli elaborati del progetto "In quelle trine morbide...". A Palazzo Gaddi ore 21.30 "Nuovi creatori di scena". Visita guidata alla scoperta degli elementi del teatro lirico e di celebri cantanti forlivesi. Ingresso libero. Presso, Fabbrica delle Candele ore 21.00 la rassegna Teatro Arroccato, "OGM, l'impero dei leoni"

Giovedì 5 luglio ore 20.30-23.00 c/o Casa Museo Villa Saffi "Giovedì in Villa". Incontri, musica e letture nel giardino della villa. In P.tta della Misura ore 21.30 teatro dialettale "Cla bela cumpagni: Nuitar...e la storia - am' arcord", commedia dialettale in due atti tratta da una commedia di Aldo Cappelli. Ingresso Libero

Venerdì 6 luglio in P.tta della Misura ore 21.15 Festival musicale le cantesse guerriere "Mumble Rumble", quarto appuntamento del gruppo rock tutto al femminile che dà vita a una musica forte, passionale ed energica. A San Mercuriale ore 19.00-01.00 "Bridge sotto le stelle". Partite di Bridge sotto il cielo stellato a cura dell'Associazione Bridge Forlì

Domenica 8 luglio al Teatro Diego Fabbri ore 21.00 inaugurazione ERF2018 Emilia-Romagna Festival "I racconti della Via della Seta. Dunhuang my dreamland". Balletto in prologo a quattro atti, reagia di Chen Weiya. Ingresso platea 15€ - galleria 10€

Lunedì 9 luglio in Piazza Saffi ore 19.30-22.00 "Il Mercatino delle Pulcette" .Mercatino aperto ai bambini dai 5 ai 12 anni, la partecipazione e gratuita. Iscrizioni online dal 10 giugno su icos@comune.forli.fc.it

Lunedì 9 luglio presso Palazzo Albertini (Piazza Saffi,50) ore 18.30-23.00 "Mattoncini a Forlì 2018", esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego. A Piazza Saffi (davanti Palazzo Albertini) ore 19.30-22.00 "La Piazza in gioco", allestimento di un'area di intrattenimento ludico e di animazione per le famigle a cura del Circolo Arci Games Bond. La serata si aprirà con una breve lezione di yoga per grandi e bambini.

Martedì 10 luglio c/o Chiostro di San Mercuriale ore 21.00-23.00 "Scacchi in piazza". Tornei aperti a tutti, simultanee, intrattenimento con gioco libero a cura del Circolo Scacchistico Forlivese

Mercoledì 11 luglio nel Centro Storico ore 19.00 "I mercoledì del Cuore". Negozi e musei aperti, concerti Dj set e spettacoli. Per info: www.forlinelcuore.it A Palazzo Romagnoli ore 20.30-23.00 "Collezione del Novecento Tullo Golfarelli (1852-1928) Scultore a Forlì", apertura serale in occasione egli eventi in centro storico. Alle ore 21.00 "Noi! L'esperienza del cenacolo artistico forlivese (1920-1928), visita guidata a ingresso libero

Giovedì 12 luglio ore 20.30-23.00 c/o Casa Museo Villa Saffi "Giovedì in Villa". Incontri, musica e letture nel giardino della villa. Alle ore 21.00 alla Casa Museo Villa Saffi incontro "Storia e contemporaneità nelle danze scozzesi e ottocentesche", a cura della Società di Danza Circolo di Romagna. Ingresso libero. In P.tta della Misura ore 21.15 "Do-na-re", spettacolo comico relativo a tematiche legate alla donazione con AVIS

Venerdì 13 luglio in P.tta della Misura ore 21.15 concerto "Banda Giuseppe Verdi di Carpinello" con il Maestro Franco Casadei

Domenica 15 luglio in P.tta della Misura ore 21.15 "Molleggiati". Il duo Michele Barbagli e Gabriele Graziani ripropongono il repertorio della prima parte della carriera di Adriano Celentano

Lunedì 16 luglio ore 19.30-22.00 a Piazza Saffi "Il Mercatino delle Pulcette". Mercatino aperto ai bambini dai 5 ai 12 anni, la partecipazione e gratuita. Iscrizioni online dal 10 giugno su icos@comune.forli.fc.it A Palazzo Albertini ore 18.30-23.00 "Mattoncini a Forlì 2018"

Esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego. In Piazza Saffi (davanti Palazzo Albertini) ore 19.30-22.00 "La Piazza in gioco", allestimento di un'area di intrattenimento ludico e di animazione per le famigle a cura del Circolo Arci Games Bond. La serata si aprirà con una breve lezione di yoga per grandi e bambini.

Martedì 17 luglio c/o Chiostro di San Mercuriale ore 21.00-23.00 "Scacchi in piazza". Tornei aperti a tutti, simultanee, intrattenimento con gioco libero a cura del Circolo Scacchistico Forlivese

Mercoledì 18 luglio nel Centro Storico ore 19.00 "I mercoledì del Cuore". Negozi e musei aperti, concerti Dj set e spettacoli. Per info: www.forlinelcuore.it A Palazzo Gaddi ore 21.00-23.00 Apertura serale del "Museo Romagnolo del Teatro", visite alle sale dedicate alla musica e agli elaborati del progetto"In quelle trine morbide..." A Palazzo Gaddi ore 21.30 visita guidata "Masini, il favorito dello zar", Fillippo Tadolini illustrerà la storia del più grande tenore forlivese nella Russia imperiale, raccontata attraverso gli oggetti della collezione della sala “Angelo Masini”. Ingresso libero

Giovedì 19 luglio c/o Casa Museo Villa Saffi ore 20.30-23.00 "Giovedì in Villa". Incontri, musica e letture nel giardino della villa, mentre presso Casa Museo Villa Saffi ore 21.00 Osservazione delle stelle “A Villa Saffi con gli occhi al cielo”, a cura del Gruppo Astrofili Forlivese. Ingresso libero

Venerdì 20 luglio P.tta della Musura ore 21.15 concerto Seydou Kienou

Seydou, musicista originario del Burkina Faso e residente a Forlì, racconta attraverso la sua musica le tappe del viaggio che ha visto gli africani spostarsi dal proprio continente per arrivare in Europa e negli Stati Uniti. Alla Fabbrica delle Candele ore 21.00 la rassegna Teatro Arroccato, Teatro delle Forchette "intrigo a cena con relitto"

Domenica 22 luglio in P.tta della Misura ore 21.30 teatro dialettale Cla Bela Cumpagnì "Ac bel mstir l'è quel de zardinir", Rappresentazione della commedia dialettale in due atti di Stefano Palmucci. Regia di Massimo Mancini

Lunedì 23 luglio in Piazza Saffi ore 19.30-22.00"Il Mercatino delle Pulcette". Mercatino aperto ai bambini dai 5 ai 12 anni, la partecipazione e gratuita. Iscrizioni online dal 10 giugno su icos@comune.forli.fc.it A Palazzo Albertini ore 18.30-23.00 "Mattoncini a Forlì 2018"

Esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego. In Piazza Saffi (davanti Palazzo Albertini) ore 19.30-22.00 "La Piazza in gioco", allestimento di un'area di intrattenimento ludico e di animazione per le famiglie a cura del Circolo Arci Games Bond. La serata si aprirà con una breve lezione di yoga per grandi e bambini. In P.tta della Misura ore 21.15 "Scaricatori di Portico". Concerto di presentazione del disco “Volume Secondo”, pubblicato il 12 gennaio 2018, omaggio al grande maestro Secondo Casadei. Composto da 9 brani, l’album presenta alcune interpretazioni di brani romagnoli, mescolando tradizioni musicali della nostra terra con quelle internazionali che danno vita a melodie e ritmi che spaziano dalla musica classica al latin jazz

Martedì 24 luglio c/o Chiostro di San Mercuriale ore 21.00-23.00 "Scacchi in piazza". Tornei aperti a tutti, simultanee, intrattenimento con gioco libero a cura del Circolo Scacchistico Forlivese

Mercoledì 25 luglio nel Centro Storico ore 19.00 "I mercoledì del Cuore". Negozi e musei aperti, concerti Dj set e spettacoli. Per info: www.forlinelcuore.it Al Teatro Diego Fabbri ore 21.00 il concerto "Filarmonica Arturo Toscanini", Richard Galliano alla Filarmonica e Massimo Mercelli al Flauto. Ingresso Platea15€ - galleria 10€

Giovedì 26 luglio c/o Casa Museo Villa Saffi ore 20.30-23.00 "Giovedì in Villa". Incontri, musica e letture nel giardino della villa, presso Casa Museo Villa Saffi ore 21.00 Laboratorio per genitori e bambini "Brilla uno strano volatile in villa", a cura dell’Associazione “Fantariciclando”. Ingresso libero

Venerdì 27 luglio in P.tta della Misura ore 21.15 Strade Blu "Emma Morton & The Graces" - Primo appuntamento - Il Festival itinerante dedicato a tutte le sfumature del folk internazionale. La serata vede protagonista Emma Morton, cantante, musicista e autrice,

semifinalista della trasmissione X Factor Italia. Emma Morton & the Graces è un progetto che esplora i mondi del jazz, del blues integrandosi con il folk scozzese e la musica afro-americana. Alla Fabbrica delle Candele ore 21.00 la rassegna Teatro Arroccato "Qaos aspetto" in Piazza Saffi ore 19.30-23.45 "La Notte della Luna Rossa". Prima serata organizzata dal Gruppo Astrofili Forlivesi, che metteranno a disposizione vari telescopi per l’osservazione dell’eclissi totale di Luna e dei pianeti Giove, Saturno e Marte

Domenica 29 luglio in P.tta della Misura ore 21.15 Teatro dialettale Cumpagnì dla Zercia "L'apartament". Commedia dialettale in due atti. Situazioni ingarbugliate, teatralmente esilaranti, per le quali una soluzione la si deve pur trovare. La via per raggiungere la verità non sempre risulta agevole ma, se si vuole, le apparenze, ad una ad una, irrimediabilmente cadono. Regia di Claudio Tura. Alla Fabbrica delle Candele ore 21.00 la rassegna del Teatro Arroccato, Compagnia dell'Anello "Tali e quali". Presso Chiostro dei Musei San Domenico ore 21.00 Emilia-Romagna Festival "Primo Premio - Milton String Quartet". Concerto con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Anton Webern e Franz Schubert. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

Lunedì 30 luglio in P.tta della Misura ore 21.15 "Arancia Meccanica, una notte in Italia", una carrellata dei più grandi cantautori, interpreti e gruppi italiani dagli anni ‘60 ad oggi, invitando ospiti cantanti, noti nell’ambiente forlivese.

Martedì 31 luglio c/o Chiostro di San Mercuriale ore 21.00-23.00 "Scacchi in piazza". Tornei aperti a tutti, simultanee, intrattenimento con gioco libero a cura del Circolo Scacchistico Forlivese