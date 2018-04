Oltre il giardino: torna il pic-nic di primavera al Parco urbano

Torna la passeggiata nel verde cittadino dai Giardini Orselli al Parco urbano Franco Agosto, con pic-nic finale.

Ore 9,15 ritrovo a Forlì in Piazza Cavour. Ore 9,30 passeggiata dalla Forlì vecchia fino al moderno Parco Urbano Franco Agosto, per osservare e raccontare com'è e com'era il Verde cittadino passando da Palazzo Albicini e Palazzo Guarini, attravando Piazza Dante Alighieri e Piazza Guido da Montefeltro, il Giardino della Casa di Riposo Pietro Zangheri e proseguendo per il Parco Urbanoo.

Guideranno alcuni testimoni del Verde forlivese, Euro Camporesi e Alberto Vittori, l'autore del progetto del Parco Arch. Elves Sbaragli accompagnato dal socio Ivano Zecchini.

Ore 13:00 circa pic-nic libero. Portare propria coperta o altro (possibilità di cestino da viaggio completo preparati da "Zio Bio 100% Natura", a € 10,00 da prenotarsi entro giovedì 12 aprile).

Evento gratuito e aperto alla cittadinanza. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione; Segreteria M.Silvia 348 2424488.

Per completare in bellezza la giornata: il pomeriggio apre il suo giardino il socio-giardiniere Fabrizio Sintoni per il consueto appuntamento con le sue splendide Peonie (ore 15-18 Via Bianco da Durazzo 12 a Carpinello).