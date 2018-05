Pic-nic in arte al Parco CavaRei per la Festa di primavera

Dopo il successo della prima edizione, torna sabato 26 maggio la festa di primavera al Parco Pubblico CavaRei (via Bazzoli, Forlì), quest’anno ancora più piena di sorprese. L’evento, dal titolo “Pic-nic in Arte”, concluderà nel migliore dei modi la mostra di sculture “Luci e ombre del legno”, allestita dal 6 maggio nel parco della cittadella del buon vivere e al Museo Interreligioso di Bertinoro.

Ricco il programma della giornata, che inizia alle 12.30 con il pranzo sul prato: un orario ideale per famiglie e bambini appena usciti da scuola, che potranno così fermarsi a CavaRei per un pic-nic e un pomeriggio in compagnia. Per rilassarsi in mezzo al verde basterà portare una coperta, mentre al cibo e al divertimento penseranno i volontari di CavaRei tra i quali la squadra femminile del Softball Forlì: per prenotare il proprio cestino per il pic-nic – in versione adulti e baby – bastachiamare il numero 0543.31094 o scrivere a eventi@cavarei.it.

La festa continua alle 14.30 con l’animazione dell’associazione culturale forlivese Games Bond, che propone una caccia al tesoro nel parco così da fare divertire tutta la famiglia con giochi a tema.

Alle 17, dopo la premiazione della caccia al tesoro, è in programma la manifestazione finale della mostra “Luci e ombre del legno”, alla quale sono attesi tutti i protagonisti dell'esposizione: Daniela Romagnoli, Luca Mommarelli e gli artisti della galleria Atrebates di Dozza (Bo). Sarà inoltre presente Enrico Bertoni, direttore del Museo Interreligioso di Bertinoro, l’altro luogo della mostra.

Alle 17.30 gran finale con l’immancabile concerto della TamTangram Band by Sintonia.