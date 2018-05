Picnic per famiglie alla foresta della Lama e rientro in battello

In occasione della settimana europea dei Parchi e Wellness week, in collaborazione con il Centro Visita di Santa Sofia del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Escursione in battello elettrico dalla diga di Ridracoli alla “zattera del comignolo e breve passeggiata accompagnati da esperta guida GAE fino alla maestosa foresta della Lama.



Ritrovo ore 9:30 presso Idro. Partenza ore 10:00 dalla diga con il battello. Pranzo al sacco e rientro in battello alle 18:00.



Quota individuale di partecipazione € 15 per adulti, €8 per bambini fino ai 12 anni.

Difficoltà: turistica.

Distanza: 5 km a/r

Dislivello: 200 m

Tempo di percorrenza circa 1 ora dallo sbarco del battello alla foresta della Lama.

L’escursione si effettua con un minimo di 15 partecipanti adulti; la prenotazione è obbligatoria entro giovedì 24 maggio.

È necessario portare acqua , pranzo al sacco, coperte o plaid e abbigliamento adeguato alle escursioni (cappellino, k-way e scarponcini).



Per informazioni e prenotazioni tel 0543 917912 ladigadiridracoli@atlantide.net