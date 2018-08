Picnic sotto le stelle con Roberto Mercadini e Leonardo da Vinci

Sabato 25 Agosto 2018 è in programma un picnic sotto le stelle con Roberto Mercadini che approda alla Diga di Ridracoli DIGA con "L, il caotico viaggio di Leonardo da Vinci in Romagna".



Roberto Mercadini calca la scena immerso in un teatro naturale con l'acqua del lago di Ridracoli a fargli da palcoscenico e gli alberi del Parco a fargli da cornice.

Un goloso Picnic Sotto le Stelle precede il suo spettacolo, per una cenetta tutta da gustare sulle rive del lago.



"L, il caotico viaggio di Leonardo da Vinci in Romagna" è uno dei monologhi più belli di Roberto che con le sue parole semplici e geniali dà pennellate di eterno facendoci avvicinare ad uno dei personaggi più curiosi della storia: Leonardo Da Vinci.

Leonardo ed un viaggio pieno di cose che sembrano destinate ad una gloria infinita e invece, svaniscono nel nulla e di altre che sembrano finite prima ancora di cominciare e, al contrario, diventano eterne. Una storia piena di fatti che accadono di gran lunga troppo presto o di gran lunga troppo tardi.

Piena di frastuono assordante e di silenzi inspiegabili. Piena di papi, pittori, ingegneri e, non di meno, di animali assai strani.



Menù:

Ricotta nostrana di mucca con marmellata locale

Grissino stirato a mano e cotto in forno a legna con prosciutto crudo locale stagionato 18 mesi

Focaccia con mortadella igp

Tortellini alla lastra zucca/patate e erbe/ricotta

Ciabattina con finocchiona igp

Ciccioli

Assaggi di formaggi misti (capra, pecora)

Assaggi di salumi (coppa ,salsiccia stagionata)

Pane bio cotto nel forno a legna con semi, con noci.

Salsa di tartufo con schiacciatine

Biscotteria secca da forno

Vino Sangiovese

Caffè

Acqua



Possibilità di cestino vegetariano, su prenotazione. Si consiglia di portare una copertina per accomodarsi in riva al lago.

Il giorno stesso, per chi vuole c'è la possibilità di partecipare al Canoa Trek organizzato da Camminate Fotografiche: Wild Canoa Trek - Il lato segreto del Lago di Ridracoli.



Cenetta: dalle ore 19.30. Spettacolo: dalle ore 21:00



Contributo: 25 euro Cena a Picnic + Spettacolo di Roberto Mercadini

Battello Serale (facoltativo): 5 euro



Prenotazioni allo 0543 917912



N.B: in caso di maltempo, l'evento sarà spostato all'interno di Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli