La Piê e le sue copertine: una storia raccontata da Antonella Imolesi Pozzi

Nell'approssimarsi del centesimo compleanno della madre di tutte le riviste romagnole, Antonella Imolesi Pozzi, studiosa di storia dell’incisione e dell’illustrazione libraria nonché redattrice della storica rivista romagnola, presenta il suo libro "La Piê, rivista di illustrazione romagnola. Copertine da collezione." Appuntamento giovedì 29 agosto, ore 17.30, alla Rocca arcivescovile di Bertinoro. Dialoga con l'autrice il professor Alessandro Merci.



"La Piê", fondata nel 1920, è la più antica e longeva rivista di cultura romagnola, straordinario strumento di conservazione e di divulgazione di tutto ciò che costituisce carattere e storia della Romagna. Uno degli elementi maggiormente caratterizzanti della rivista è rappresentato dalle copertine xilografiche.

Proprio ad esse è dedicato il prezioso volume della studiosa, che è stata per molti anni la responsabile dei Fondi Antichi e delle Raccolte Piancastelli della Biblioteca di Forlì. Il volume contiene le riproduzioni di 133 copertine e 3 tavole fuori testo de "La Piê", frutto di una selezione realizzata su esemplari provenienti da alcune collezioni private milanesi. Le copertine che illustrano il libro sono frutto dell'opera di grandi artisti quali Giannetto Malmerendi, Antonello Moroni, Francesco Nonni, Francesco Olivucci e Giuseppe Ugonia. Non mancano comunque esemplari che documentano l’evoluzione del gusto e dello stile nelle copertine che vanno dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta del Novecento, con esemplari firmati da Sergio Celetti, Giulio Cisari, Mario Lapucci, Ettore Nadiani e Umberto Zimelli.



L'incontro si terrà anche in caso di maltempo.