Torna l'appuntamento con "Una piega per l’Hospice"

Torna domenica a Forlì, dalle 8,30 alle 18, nela Sala Borsa della Camera di Commercio (c.so della Repubblica, 5), l'appuntamento con "Una piega per l'Hospice". La manifestazione è nata qualche anno fa per iniziativa di Giovanna Conficoni, parrucchiera forlimpopolese, che, per ricordare un’amica e collega scomparsa prematuramente proprio all’Hospice, ha promosso questo evento, coinvolgendo gratuitamente tante altre professioniste del settore e mettendo a frutto la propria professionalità nel sostenere una struttura, quale l’Hospice, che dimostra una speciale attenzione al malato ed una vicinanza sincera ai famigliari.

Il meccanismo dell’iniziativa è oramai collaudato: a fronte della donazione di 10 euro, le parrucchiere volontarie offriranno una messa in piega alle signore presenti. Durante l’evento sarà allestito anche un banco, dove saranno in vendita le confezioni di biscotti artigianali offerti dai volontari del Circolo Arci di Villa Rotta. Il ricavato della giornata sarà destinato alle attività della associazione negli Hospice e in assistenza domiciliare.