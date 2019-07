Pietro Picone e Maria del Mar Cabezuelo in concerto per la Roccaccia

Continuano le serata musicali nella Rocca dei Conti a Modigliana con "Musica per la Roccaccia".

Lunedì 22 luglio, alle 20.30, torna la musica nella Rocca con Pietro Picone e Maria del Mar Cabezuelo che propongono arie del repertorio italiano e spagnolo.

La rassegna nasce per sostenere i lavori di restauro della Roccaccia.

"Unire le forze è il successo e il valore di una comunità - dice il sindaco Jader Dardi -. Ce lo dice la serata sold out di martedì alla nostra Roccaccia. Per chi vuole continuare ad aiutarci si può offrire un contributo per gli eventi, oppure donando sul conto dedicato Pro Loco o diventando sponsor del Comune per i lavori di restauro".